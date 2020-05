Pancho Saavedra se sinceró y reveló sus deseos de convertirse en papá

El animador de Canal 13, Francisco Saavedra, se sinceró en medio de la cuarentena, expresando sus deseos de agrandar su familia.

Esto ocurrió en el último capítulo de “Mentiras Verdaderas“, donde el conductor de “Lugares que Hablan”, reflexionó sobre la paternidad.

“La relación con mi papá es muy buena, muy buena, él me apaña, yo lo apaño… Hubo un momento en la vida, que hubo como un punto de inflexión que es cuando me casé, cuando yo también me saqué una mochila y le dije papá me voy a casar, estoy es lo que hay. Mi papá me abrazó, me contuvo, me quiso”, partió comentando en el programa.

En la misma linea, reveló sus deseos de convertirse en padre: “Me dan muchas ganas, tengo 42 años y yo quiero ser papá. Pero voy a poder ser papá cuando en este país las cosas sean mucho más fáciles”.

Además aprovechó la instancia para visibilizar el tema de las barreras para la adopción homoparental, tema que en nuestro país aún es imposible de conseguir.

“La adopción es un tema tremendamente complicado. Yo no sé qué está esperando el Estado para poder modificar eso. Prefieren ver a los niños del Sename encerrados, sufriendo. Hay un nivel de suicidios que es bastante grande, entonces prefieren eso ante de que los niños y niñas estén en hogares felices, es muy fuerte”, cerró.