Daniela Kirberg desclasificó el difícil momento personal que enfrenta: “Estoy con terapia”

El pasado martes la periodista y modelo Daniela Kirberg estuvo invitada en el programa “El Aperitivo” de Jordi Castell, donde se sinceró sobre momentos íntimos de su vida.

En la instancia la comunicadora confirmó su separación de Julián Elfenbein, revelando además que se encuentra yendo a especialistas y psiquiatra, debido a lo mal que lo ha pasado durante el último tiempo, sumando esto a su salida del canal.

“Estoy yendo a especialista, fui al psiquiatra y estoy ahora con terapia dos veces a la semana, primera vez en mi vida que comencé una terapia y es lo máximo, me encanta, espero que llegue esa hora. Me ha hecho súper bien. Remedio, terapia y deportes, es también un mix y yo creo que el apoyo de mi familia y amigas. Estoy trabajando en mi“, expresó.

En esta línea aseguró que el deporte ha sido clave en este proceso, logrando hacerse con el hábito de entrenar todos los días, bajando 4 kilos de peso.

“A mi casa le he puesto más plantas, he cambiado alfombras, sillones, enmarqué más cuadros. Este tiempo he ordenado mucho, a todos en cuarentena nos bajó la onda de ordenar, botar, ver fotos”, sostuvo.

A pesar de esto, la animadora narra que la situación no ha sido fácil, pues ha debido aprender a vivir con la soledad, en especial cuando los niños se van a la casa de su exmarido.

“Lo que me ha pasado harto ahora es estar sola, siempre que se van me da mucha pena y lloro, estamos una semana y una semana, a mí se me hace más largo, es mucho. Ellos cuando están con él lo pasan chancho, pero yo los echo de menos, es una postura egoísta, es súper difícil”, afirmó.