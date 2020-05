Mario Velasco reveló que Maite Orsini le pidió que no entregara más detalles del caso “Arañitas VIP”

Hace unos días se cumplieron 10 años desde el caso conocido como “Arañitas VIP“, el cual involucró a Mario Velasco, Carolina Mestrovic y Maite Orsini.

Recordemos que esto se refería a que las dos mujeres mantenían una relación paralela con Velasco, en aquellos días, conductor de “Yingo”.

En la oportunidad ambas jóvenes llegaron a su edificio para intentar “pillarlo” tal vez con otra joven. Así Mestrovic llegó hasta la puerta de Velasco, mientras que Orsini escaló por el edificio. No obstante, tomó otro camino y llegó a otro domicilio.

Este tema, que parecía en el olvido, volvió a la luz luego de que Velasco participara en “ChvEnCasa” con Nicolás Copano, donde el conductor del programa le consultó si se había cuestionado cómo este episodio repercutió en la vida de las protagonistas, especialmente en Orsini, quien hoy es diputada.

“Maite siempre me pide que por favor no hable de eso. Que no lo repita”, señaló en la ocasión Mario Velasco. “Me pide que no dé más detalles y le encuentro razón“, sostuvo.

Luego agregó: “Es un error como cualquiera que se cometen todos los días. Creo que crucificarla, o que eso vaya a pasar la cuenta en su carrera política, no corresponde“.

Finalmente Velasco narró que este episodio puso en peligro su carrera televisiva. “Yo en ese tiempo llevaba trabajando tres años en Chilevisión y me tocó conocer a los ejecutivos top del canal“.

Recordemos que en aquella época Maite Orsini tenía 22 años, mientras que Carolina Mestrovic tenía apenas 18.