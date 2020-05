¿Suenan las campanas?: Sergio Freire hizo importante anuncio sobre su relación con Maly Jorquiera

En una nueva emisión del programa “Casa estudio” de Chilevisión, el comediante Sergio Freire hizo una inédita revelación sobre su vida amorosa con Maly Jorquiera.

Todo comenzó cuando los presentes comenzaron a relatar cómo han vivido el período de cuarentena, a lo que Freire respondió que ha respetado la medida, y que se ha mantenido en su hogar junto a su pareja y su hijo Lucas.

Con respecto a la convivencia con su familia en medio de la cuarentena, Freire indicó que su relación se fortalecido.

“Yo me he puesto más mañoso, me he salido más de mis casillas, pero dentro de una armonía envidiable. Es primera vez que estamos viviendo algo así, y nunca pensé que nos pudiéramos llevar tan bien. Es la mejor compañera que puedo tener”, aseguró el comediante.

Fue en este momento cuando el conductor de televisión le consultó si tenía planes a futuro para formalizar su relación: “¿Matrimonio o convivencia?“, preguntó.

Ante esto, el comediante respondió lo siguiente: “Convivencia. Eso pensando en estas circunstancias. Pero yo creo que saliendo de la cuarentena, posiblemente se puede venir un matrimonio“, aclaró, frente a la sorpresa de todos.

Tras esto, Sergio Freire afirmó que invitaría a todos los presentes a su eventual matrimonio.

“Después de pasar algo tan fuerte, amerita una fiesta de aquellas”, concluyó.