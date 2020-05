Actores de “Volver al Futuro” regresan al presente para ayudar a los afectados por el Covid-19

El elenco de Back to the Future se reencontrará en un evento especial organizado por el actor Josh Gad, quien realiza la voz a “Olaf” en Frozen. La cita está pactada para este lunes y tiene como fin ayudar a la crisis sanitaria que vive el mundo.

Gad fue el encargado de anunciar la reunión en sus redes sociales, en las que agregó una captura de pantalla junto a los actores Michael J. Fox y Cristopher Lloyd desde sus respectivos hogares.

Lea Thompson también dirá presente y los seguidores del film podrán seguir el minuto a minuto mediante el canal de Youtube de Josh Gad a contar de las 16 GMT (12:00 horas en Chile)

El reencuentro se enmarca en el contexto de la serie Reunited Apart, lanzada por Gad durante la cuarentena. Anteriormente Gad había bromeado con “The Goomies”, admitiendo que esa sería “la primera y última” vez en juntar a los actores del exitoso reparto.

“¡No seas un flojo! Únete a Lea Thompson y a muchas sorpresas más en la reunión virtual de ‘Back to the Future”, respondió el perfil oficial del filme.

Durante la transmisión la gente podrá colaborar con donaciones a través de un link que será habilitado para solidarizar con la crisis mundial.

Back to the Future cumplirá 35 años de estreno en esta temporada, filme que fue catalogado “de culto” en los 80′. La pieza audiovisual fue influencia de otras películas, vídeos musicales e incluso caricaturas como Rick and Morty.