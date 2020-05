Belén Mora salió al paso de altercado con Nicole “Luli” Moreno: “No hubo ninguna polémica”

Hace algunos días la comediante Belén Mora protagonizó una pequeña polémica, luego de que comentara una publicación de Nicole “Luli” Moreno en Instagram.

En la postal que compartió la modelo, Mora la “criticó” por compartir un video desde el gimnasio, consultándole en los comentarios si, debido a la situación que experimentamos por el Covid-19, se podía asistir a estos establecimientos.

No obstante la comediante también conocida como “Belenaza” aseguró que no escondía ninguna mala intención. Esto, luego de que los seguidores de la también animadora se abalanzaran contra ella.

“Ella subió un video o una foto donde decía ‘aquí entrenando’ y yo dije ‘¿se puede ir al gimnasio?’. Yo le pregunté y la gente escribió que por qué atacaba a Nicole y no la ataqué, solo le pregunté“, sostuvo en conversación con Hugo Valencia.

Para cerrar agregó: “A mí no me calientan, con la Luli nunca he tenido un problema, la admiro mucho, de hecho nos hemos escrito por interno. No hubo ninguna polémica”.