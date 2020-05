“Dedicado a la mujer que más admiro y aprecio”: Denise Rosenthal compartió inédita postal del recuerdo junto a su madre

View this post on Instagram

#AmordeMadre ya está disponible 🌹 Dedicado a la mujer que más admiro y aprecio. Gracias a todo el linaje femenino de mis orígenes, que me han entregado la fuerza, la resiliencia y la perseverancia, como valor fundamental en mi vida. Un pequeño homenaje, para que nunca se me olvide, de donde vine, adonde voy, y adonde siempre podré volver. Con mucho amor. ❤🙌🏽