El cariñoso saludo de cumpleaños que recibió Marcela Vacarezza de su hija Martina Araneda

Marcela Vacarezza hoy se encuentra de cumpleaños y, debido a la contingencia que enfrentamos por el coronavirus, deberá pasarlo en compañía de sus hijos y sin su esposo, el animador Rafael Araneda, quien aún no puede regresar desde Estados Unidos.

No obstante, el amor no ha faltado en la vida de la psicóloga, pues su hija Martina Araneda, de 18 años, compartió un extenso y emotivo mensaje en las redes sociales para celebrar esta festividad.

“Hoy está de cumpleaños una de las mejores mujeres del mundo. Mi mamá. Sé que este un concepto muy subjetivo, pero tengo claro que si la conocieran, pensarían igual que yo. Una mujer fuerte, inteligente, bella por dentro y por fuera, pero lo más importante es que tiene un corazón enorme, que nunca deja de dar amor a todos los que se lo pidan y que siempre está dispuesta a apoyar a quien lo necesite“, partió redactando la joven en una publicación con una serie de fotografías.

Luego continuó: “Una mujer que dice que lo piensa, que va de frente por la vida, que me ha ensañado a valorar lo que tengo y a querer ser cada día mejor persona. Que me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado durante mi vida, aunque estas hubieran sido una tontera y que me ha ayudado a levantarme cada vez que me he caído”.

No dejo fuera los conflictos que ocurren en todas las familias: “No puedo negar que peleamos, que discutimos y que tenemos nuestras diferencias pero frente al amor que nos tenemos y la importancia que representamos en la vida de cada una, son situaciones que solo nos han llevado a amarnos cada día más”.

“Podría decir que eres mi apoyo fundamental, mi mejor amiga y una de las personas que se siempre estará ahí para cuando lo necesite. Espero que algún día estés orgullosa de mí como yo estoy orgullosísima de decir que tú eres mi mamá y que no te cambiaría por otra. Te amo”, cerró.

Aquí puedes ver su publicación: