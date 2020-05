“No me gusta mucho subir cosas con poca ropa”: Aylen Milla se atrevió a mostrar deslumbrantes fotos

View this post on Instagram

Practicando social distancing hace tiempo con mi amigo @matias__cr que lo extraño mucho , él en 🇨🇱… ♥️ Lo que nos reímos haciendo esta foto! 😂 Nunca la quise subir porqué no me gusta mucho subir cosas con poca ropa 😳🧐🤦🏽‍♀️