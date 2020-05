Sergio Freire reveló sus planes a futuro con Maly Jorquiera cuando finalice la cuarentena

El comediante Sergio Freire fue invitado a la nueva edición del programa Casa Estudio de Chilevisión, el cual es conducido por Jean Philippe Cretton y, en la instancia, reveló cuáles serían los planes a futuro que tendría con Maly Jorquiera.

Respecto a cómo han llevando la cuarentena, Freire narró que junto a Maly y su pequeño hijo Lucas han permanecido en confinamiento, pero a él le ha afectado de mayor manera.

“Yo me he puesto más mañoso, me he salido más de mis casillas, pero dentro de una armonía envidiable. Es primera vez que estamos viviendo algo así, y nunca pensé que nos pudiéramos llevar tan bien. Es la mejor compañera que puedo tener“, sostuvo en la entrevista.

Tras esto fue consultado sobre sus planes a futuro, donde Sergio fue bastante claro a la hora de responder si continuaría en convivencia con su pareja, o se unirían en el matrimonio.

“Convivencia. Eso pensando en estas circunstancias. Pero yo creo que saliendo de la cuarentena, posiblemente se puede venir un matrimonio“, reveló Freire.