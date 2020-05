Mónica Rincón sacó aplausos por su novedosa mascarilla: algunos la envidiaron

View this post on Instagram

Igual los perdono si me envidian la mascarilla 😂😂😂😂😂 Es de @irreversible.club y por si acaso #noescanje Es que es de buena onda compartir el dato de este guapo 😂😂😂 Pd: sobre las condiciones técnicas no me pronuncio yo me la pongo encima de otra que tengo por si acaso