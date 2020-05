Conflicto entre Betsy y Botota enfureció a jueces de “MasterChef Celebrity”: “Me están faltando el respeto”

Durante la jornada de ayer se emitió un nuevo capítulo de “MasterChef Celebrity“, que estuvo marcado por más de un conflicto, principalmente el que ocurrió entre Betsy Camino y Botota Fox.

La prueba de eliminación consistía en preparar dulces de la Ligua, la cual además contaba con una dificultad de tiempo, pues las participantes tenían solo 45 minutos, mientras que en pruebas anteriores el tiempo era de 1 hora y 30 minutos.

Cuando faltaban solo minutos para terminar la prueba, la modelo cubana se dio cuenta que le faltaban y no tenía tiempo para presentarse ante los jueces.

“Como dice mi madre: ‘El que da lo que tiene, a pedir se queda“, soltó Betsy, que se lamentó la decisión que haber regalado parte de sus preparaciones, “¡Los regalé y ahora me faltaron!“, soltó Camino. “Tranquila, yo también me equivoqué“, le expresó Botota.

Pero la polémica inició cuando ambas fueron llamada ante los jueces, donde sufrieron de un reto. “A ver, aquí va un tirón de orejas para ambas. Tú tienes las galletas de Betsy“, soltó la chef Fernanda Fuentes.

Luego agregó: “Si bien es una cocina para preparar en conjunto, esta prueba era individual. No vamos a probar sus preparaciones“.

Ante este dictamen, Botota Fox reclamó: “No es culpa mía. Ella me lo regaló, yo no se lo pedí“. Betsy, por otro lado, se defendió: “Yo lo hice con el afán de ayudarte. No te ayudo más entonces”.

“¡Basta! Estamos dentro de una cocina. Me están faltando el respeto. ¡Les estoy diciendo que se callen!“, expresó Christopher Carpentier, con el fin de detener esta discusión.

No obstante Botota Fox, al no estar de acuerdo con los jueces, amenazó con irse. “No me parece justo. Yo me voy“. Sin embargo, volvió a su puesto y continuó con la preparación.