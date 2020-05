“Había que adaptar a los tonos de cada cantante”: Quince artistas de “La Nueva Ola Chilena” grabaron a distancia canción sobre COVID-19

Quince cantantes de “La Nueva Ola Chilena” grabaron a distancia una canción sobre la pandemia del COVID-19 en base a una idea del artista Wildo y lleva por nombre “Con ustedes por siempre”.

Se trata de un video colaborativo desde sus propios confinamientos y estuvo inspirada en las reversiones de Resistiré (Dúo Dinámico) en España.

Marcelo Hernández, conocido popularmente como “Marcelo de Cachureos”, fue uno de los participantes y contó en “El Rompecabezas” de Agricultura que “hace 15 días me llamó el ‘Pollo’ Fuentes y me dijo que estaban haciendo esta canción en apoyo a la Fundación Las Rosas”.

“Al día siguiente me mandaron la canción, la comencé a ensayar, grabé el audio primero, grabé varios audios, porque había que adaptar a los tonos de cada cantante, que eran todos diferentes y no era tan fácil”, confesó.

“Te mandan primero la canción para que uno la estudie y después te mandan la letra y en la letra vienen los nombres de quién canta cada parte, pero igual hay que cantarla casi toda porque de repente la parte que te ponen a ti no te queda bien el tono pero sí te queda bien el tono de otro cantante, entonces cambian las estrofas. Se hace un audio con varias tomas, uno va borrando, se da cuenta cuando la afinación no está bien…y cuando ya está bien uno lo manda directamente al estudio de grabación y después me decían ellos esta la vamos a hacer, esta no. Y después que ya seleccionan, tienes que hacer el video”, contó.

Respecto a cómo lo hizo él, dijo que “en el teléfono de mi señora puse la música y con el mío ella me grabó. Se mandan varias tomas y después ellos la seleccionan, la musicalización, que quede bien balanceado”.

En la canción participaron también Wildo, Cecilia, Gloria Benavides, José Alfredo Fuentes, Gloria Simonetti, Ginette Acevedo, Miguel Zabaleta, Germán Casas, Pedro Messone, María Teresa Marisa, Larry Wilson, Antonio Zabaleta, Luz Eliana, Carmen Maureira y Horacio Saavedra.

La canción ha sido todo un éxito en redes sociales y se ha escuchado en varias partes del mundo. “En todas partes hay chilenos y la gente lo replica con sus amigos. Ha tenido mucho éxito y me alegro, pero me hubiera gustado que hubiera salido de sorpresa y con un apoyo detrás para ir en ayuda de los ancianos de la Fundación Las Rosas que era lo principal“, comentó el exanimador de “Cachureos”.

“La gente piensa que se llama “Vover a empezar” porque lo dice mucho la letra, pero se llama “Con ustedes por siempre“”, dijo como anécdota Marcelo.

Escúchala a continuación: