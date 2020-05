Isidora Ureta conmocionó las redes sociales con emotivo mensaje dirigido a su madre: falleció cuando ella era pequeña

View this post on Instagram

COMO UN CUENTO 🤍 Cada fecha importante mi papá me sorprende con una nueva foto, una nueva anécdota. Hoy de nuevo, este momento. Es como un cuento que nunca se acaba, volver a ver a mi mamá y eso es lo más lindo de todo. Gracias mamá por protegerme todos los días desde arriba. Gracias por traerme al mundo #FELIZDÍAMAMÁ . PD. No estaba tan cómoda parece jaja