Martín Cárcamo y el reencuentro con su polola: “El WhatsApp me tenía chato”

Desde 2014 Martín Cárcamo tiene una relación con la reconocida maquilladora Alejandra Del Sante. En esta pandemia, sin embargo, no habían podido estar juntos, hasta que hace tres semanas atrás se pudieron reencontrar.

En una transmisión en vivo, de las que ya acostumbra a hacer en este tiempo de cuarentena, Martín Cárcamo se refirió al tiempo que estuvo sin ella.

“Vivimos a dos cuadras. Entonces era muy loco, era muy fuerte estar a dos cuadras. En el fondo, estaba desesperado porque quería verla, quería abrazarla, la echaba de menos. Porque en un momento ver como el Zoom, en este caso WhastApp, ya me tenía chato. Empiezas a discutir por tonteras porque, en el fondo, no te quedan más temas. No tienes el diario vivir” contó el animador.

Dentro del mismo relato, Cárcamo agregó: “Yo pienso que lo primero que voy a hacer cuando termine la cuarentena es entrar en una vida normal con mis hijos, con ella; tratar de salir a comer, salir a pasear, salir a caminar, poder abrazar a mis papás, ir a abrazar a la gente que quiero. Eso es lo más importante”.