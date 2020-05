El desesperado llamado del doctor Ugarte tras el brusco aumento de casos de contagios por coronavirus en Chile

La noticia del récord de casos de coronavirus confirmado este miércoles por las autoridades sanitarias caló hondo en el país, sobretodo en el área de la salud. Muestra de ello fue el desesperado llamado que hizo Sebastián Ugarte, uno de los referentes en tiempos de pandemia.

“Por favor, entiendan, quédense en su casa. Esto es serio, por favor ayúdennos, los tiempos más serios están por venir”, dijo el doctor en el matinal Buenos Días a Todos.

En ese sentido, agregó: “No es el momento, en medio de esta noche oscura, para buscar más oscuridad, tenemos que buscar más luz. Quiero que, por favor, nos unamos todos para salir adelante. Chile no ha enfrentado, en más de un siglo una situación como esta. Ustedes no lo han visto, sus padres no lo han visto, sus hijos no lo han visto. Llegó la hora, se acabó el tandeo, pongámonos serios, tenemos que dar lo mejor de nosotros, por favor”.

Cabe destacar que hoy se reportaron 2.600 nuevos contagios en Chile.