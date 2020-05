La insólita revelación de Fabricio Vaconcelos: contó la “incómoda” oferta que recibió de una mujer

En una nueva emisión del programa “Cocina Fusión” de Televisión Nacional, el bailarín de axé Fabricio Vaconcelos realizó una inédita revelación.

El bailarín brasileño fue consultado sobre cuál fue el momento más incómodo que vivió dentro su carrera, a lo que respondió que fue cuando le ofrecieron dinero a cambio de una noche con una mujer.

“He pasado momentos varios, desde la época de Mekano, de mujeres escondidas en mi habitación, cosas en general con fans”, comenzó relatando.

A esto agregó que “el más heavy, llegó un minuto de mi carrera, que estaba ahí a full, y estaba en una discoteque en un evento muy grande aquí en Santiago, que trataron de comprarme por tener una noche con una mujer. Uno no sabe si sentirse mal…”, reveló.

Posteriormente, Fabricio detalló que el monto era “como 10 millones de pesos más o menos. Uno piensa igual como en el machismo del hombre, en el ego, en que ‘puta hueón, quiere pagarme por ir con ella para su casa…’. Ella era una persona mayor, para mí en esa época era mayor. Hoy día no, tenía entre 40, 45 años y yo 22 años. Era chico”, recordó el bailarín.

Fabricio explicó que la mujer entró a su camarín después de su espectáculo, para sacarse una fotografía con él. “Debió haber sido conocida del dueño, porque se quedó clavada ahí en el camarín. En general cuando uno va a un evento y se saca fotos con la gente, siempre queda un par. O la dueña… Que tiene como un pituto y conoce a alguien de ahí y se queda ahí“, señaló.

Ante esto, el bailarín comentó que la mujer “se me acercó y me dijo ‘hola, ¿cómo estás? Yo soy tal persona, conozco a la gente de la discoteca y me gustaría ver si tú haces eventos privados, quería contratarte para hacer un evento en mi casa, yo soy súper discreta…’. Y ahí oh…”, declaró, añadiendo que era la primera vez que recibía esa oferta.

“Yo le dije ‘pucha, gracias’, me reí, como no creyendo y todo, fue súper incómodo. Y después uno pensando como hombre, como en el ego de uno, piensa ‘puta, la gente como que te ve bailando, repetir el show. Uno hace algo con la gente, una broma, o de repente no sé, le das un piquito a una señora y la gente piensa ‘es así en la vida”, cerró.