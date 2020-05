“No tengo certeza de dónde, ni cómo me contagié”: Segunda periodista en CHV revela que tiene coronavirus

Fue el 28 de abril cuando se comunicó que la periodista Carolina Vera de Chilevisión contrajo coronavirus, quien describió alguno de sus síntomas a través de sus redes sociales.

No obstante, este panorama no mejoró, pues luego de esto la comunicadora anunció que volvió a dar positivo en el examen del Covid-19.

“Tengo dolores de cabeza fuerte, me duele el cuerpo, perdí el olfato y gusto. Tengo manchas en la piel. La tos no me deja respirar”, contó en esa oportunidad.

Pero ella no sería la única comunicadora contagiada en el canal, puesto que hoy la periodista Marianela Estrada anunció que se contagió por Covid-19.

La profesional de Chilevisión detalló a través de sus redes sociales que ya lleva seis días en aislamiento, y que hasta ahora no ha tenido síntomas.

“Los saluda una contagiada asintomática. Estoy en mi sexto día de aislamiento y afortunadamente me sigo sintiendo bien, doy tantas gracias por eso”, dijo Marianela.

A esto agregó que “no tengo certeza de dónde ni cómo me contagié, me pude hacer el examen porque supe que tuve contacto con una persona que dio positivo, fue un contacto corto y con mascarilla pero todas formas por precaución y protocolo me hice el examen y menos mal, porque di positivo si no, imagínense…“.

“Estoy encerrada en mi pieza, totalmente aislada, mi única salida es al baño y aunque es un paso de mi pieza al baño lo hago con mascarilla y bueno así muchos detalles más”, continuó relatando la comunicadora.

Asimismo, indicó que “afortunadamente mis contactos estrechos dieron negativo, pero insisto lo que más agradezco es sentirme bien. Esto no es chiste, no es juego, aunque me sienta bien siento una responsabilidad enorme de seguir encerrada, ni la nariz asomo por la ventana. No somos indestructibles, esto es serio”, advirtió Estrada.

Finalmente llamó a las personas a que se queden en sus casas: “SI PUEDEN NO SALGAN! no es necesario ir a la peluquería, ir a hacerse las uñas, ni andar de visita, hay que ser estrictos”, cerró.

Revisa la publicación acá: