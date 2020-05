“Viene un tremendo gorila y le digo…”: Ángeles Araya reveló su incómodo encuentro con Adam Levine

En una nueva emisión del programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, estuvieron invitados los periodistas Emilio Sutherland y Ángeles Araya.

Pero fue la comunicadora quien sorprendió al realizar una inédita revelación, sobre la polémica noche en la que se presentó Adam Levine sobre el Festival de Viña del Mar.

Cabe recordar que el líder de la banda Maroon 5 fue sumamente criticado por su “desganado” show, y también por su retraso a la hora de presentarse.

Fue en este contexto que la periodista relató un incómodo encuentro que tuvo con el vocalista de la famosa banda.

“No lo reconocí. Nos encontramos de frente, a poca distancia”, comenzó indicando la conductora de televisión.

A esto agregó que “tenían que estar todos los camarines cerrados, no podía circular gente cuando ellos llegaran. Resulta que ya estábamos en la hora y me fui a retocar abajo a maquillaje y peluquería y estaba todo cerrado. Dije: ‘tanto color que le ponen por un par de señores’”, señaló la periodista, quien en ese momento se encontró con Levine y con su personal de seguridad.

“Viene un tremendo gorila, grande el señor y le digo: ‘Hola, ¿cómo estás?’, porque yo saludo a todo el mundo”, detalló Ángeles.

Ante esto, señaló que “(Adam) me mira, hacemos contacto visual. Me miró como sorprendido porque se supone que nadie lo podía mirar a los ojos. Lo pidieron de verdad. No había que mirarlos. Estaban todos encerrados para que él pasara”, aseguró Araya, quien afirmó que el cantante desvió rápidamente su mirada.

“Me salté el protocolo, salí y todo. Me encuentro con el guardia y lo saludé amablemente. El señor que lo cuida se rió y me saludó. De repente viene Adam y le digo ‘hola’, sin cachar quién era. Se dio vuelta y se fue caminando mirando la pared. No me miró más”, cerró su relato.