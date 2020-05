El breve mensaje de cumpleaños que Benjamín Vicuña le dedicó a su hija Blanca: tendría 14 años

El año 2012 Benjamín Vicuña y su pareja del entonces, Carolina “Pampita” Ardohaín, lamentaron el deceso de su hija Blanca, quien falleció producto de una bacteria desconocida.

Hace tan solo unos días el intérprete nacional se refirió a su hija, con un mensaje con la campaña #Quédateencasa.

“Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. ‘Está en el aire, es el destino, la vida’. Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años“, redactó en la oportunidad.

Este viernes nuevamente recordó a la pequeña, publicando una fotografía de ella, con un pequeño mensaje.

“Esa mirada lo dice todo. Feliz cumpleaños, mi niña“, escribió el actor sobre su hija que hubiera cumplido 14 años.

Aquí puedes ver la publicación: