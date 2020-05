Michelle Adam rompió el silencio respecto a la cuarentena: “Yo tengo harta paciencia, pero se me acaba”

Le meteoróloga que hace un tiempo se unió a Mega, Michelle Adam, habló con el programa de Jordi Castell, llamado “El Aperitivo“, donde desclasificó cómo ha experimentado la cuarentena durante el último tiempo.

En este contexto narró que no ve a sus papás hace 7 semanas, donde este último tiempo se ha vuelto más complejo: “Afortunadamente vivo en casa, porque yo creo que estar en departamento con un niño de 10 años es para volverse loco. Igual es complejo, las clases, ser profesora todos los días, uno no está preparado, yo tengo harta paciencia, pero se me acaba. No veo a mis papás hace más de 7 semanas. Hablamos harto por conferencia, son bien de piel, me dan ganas de abrazarlos”, detalló.

Pero no todo es malo, ya que Michelle reconoció que la compañía de su pareja le ha ha ayudado bastante durante este confinamiento. “La cuarentena la estamos pasando por acá, me ayuda en todas las locuras que se me ocurren y ha sido buena compañía, si no, me muero. Llevo dos años con él”, expresó.

Finalmente se refirió a su salida de Canal 13 e ingreso a Mega, el cual tiene relación con un nuevo proyecto que está realizando: la escritura de un libro.

“El libro lo estoy escribiendo, pero se va a demorar un poquitito más, porque hay que esperar el momento adecuado para lanzarlo, pero va a ser un libro con conciencia ambiental, al alcance de todos, con un poco de conciencia con el planeta. No es un libro para meteorólogos“, cerró.