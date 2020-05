“Estoy en mi casa, no haciéndome la chora afuera de Santiago”: Con sensuales fotos Kel Calderón envía mensaje por cuarentena

La influencer Raquel Calderón ya lleva dos meses en su casa haciendo la cuarentena, que comenzó en forma voluntaria.

Con ello, en las historias de su cuenta de Instagram publica constantemente información sobre el avance del COVID-19, así como también críticas a aquellos que no cumplen con la cuarentena o las medidas de la autoridad sanitaria.

Ahora envió un mensaje en ese sentido, donde no tuvo pelos en la lengua: “Me he tomado varías fotos en este mismo lugar (al lado de la ventana, en el piso, al lado de mi cama✨). Encuentro que aunque sea repetido, son las fotos más cool de todas, porque estoy en MI CASA, no haciéndome la chora afuera de santiago, ni en la playa, ni en el campo, ni expandiendo el virus fuera de la ciudad, ni poniendo en riesgo a las personas que amo 💪”.

“Estoy en el único lugar en que me corresponde estar en este minuto!”, agregó la hija de Raquel Argandoña.

Seguido de ello hizo un llamado a la responsabilidad. “Si puedes, quédate en tu casa. Hay personas dando la vida por nosotros ahí afuera. Ayudémoslos 🖤”.

Pero eso no fue solo lo que destacó, porque sus fotos fueron alabadas por sus seguidores, dándole más de 57 mil “me gustas”.