Lo peor del Covid-19 afectó de cerca a Carla Zunino: “Desde su muerte, las noticias me duelen mucho más”

Carla Zunino sufrió de cerca los efectos del coronavirus, afectándole de manera personal. “La hermana de mi papá acaba de fallecer por coronavirus”, contó.

En entrevista con La Cuarta, la periodista de TVN dijo que “nunca imaginé que iba a llegar tan rápido y de manera tan violenta a mi familia más cercana”.

El velorio, por los protocolos sanitarios, tampoco permitió una despedida como corresponde. “Las condiciones son horribles, no poder abrazarnos y consolarnos, no poder despedirla en un velorio como hubiésemos querido, no poder verla. Ha sido tremendamente duro”, dijo.

“Desde su muerte, las noticias me duelen mucho más, y cuando se habla de los fallecidos pienso en sus familias. Sé lo duro que es perder un ser querido en esta pandemia y me imagino la pena que viven”, lamentó la conductora de noticias.