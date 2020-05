Valentina Roth realizó importante anuncio en sus redes sociales: “Mis viejos me están apañando a morir”

View this post on Instagram

Adiós @bailandoc13 los extrañare ! quizás nos veremos las caras nuevamente 😀exito en todo lo que viene . y siii gente no seguiré en el baile ya que como saben estoy full estudio y es mi prioridad hoy en día mis viejos me están apañando a morir y tomas también obvio . más encima estoy atrasada en las pruebas , entré un mes y medio después . y créanme que es demasiado difícil volver a estudiar por que dejé los estudios a los 17 y no termine mi 4to medio me da 0 vergüenza contarlo nuevamente. y ya po quiero dar el 100 en todo lo que me propongo no el 60% y el 40% nicagando esa no soy yo . éxito a @daviidsaez y @rosita_piu y bueno a todos por qué nunca tuve problemas con nadie los quiero demasiado a cada uno de los integrantes del baile ❤️. agradecer la oportunidad que me dio @fidodj @martincarcamopapic @juancasencio ❤️ pd: prohibido copiarme el último lift que hago 🙊😡😡😡😡 o serán funados 😂😂