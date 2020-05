"No me puedo acercar, pero...": Kika Silva se las arregló para saludar "presencialmente" a su mamá en su cumpleaños

La conductora de TV y modelo María Francisca “Kika” Silva permanece en su casa haciendo cuarentena, pero no pudo estar ajena al cumpleaños de su madre.

De esta forma, encontró una original idea: enviar a su perro Gin a “entregarle flores”.

“Feliz cumpleaños a mi mamá y abuela de @ginelperro Yo no me puedo acercar pero fue él a entregarle flores 🌹😍❤️❤️ (no saben lo importante que es Gin para mi mamá)”, contó la modelo.

En registros de video se ve cómo Gin va a saludar a su “abuela”, junto a la hermana de Kika.

La publicación en Instagram tuvo más de 7 mil “me gustas”.