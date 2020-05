Pamela Díaz envió un desesperado mensaje en medio de su cuarentena: “Ya no sé qué hacer”

La animadora de CHV Pamela Díaz ya no da más. Así contó en un video que subió a Instagram en medio de la cuarentena total que afecta a la Región Metropolitana tras el alza en las cifras de contagio de COVID-19.

En menos de un minuto la modelo se mostró aburrida hablando desde su “walking closet” y vistiendo un polerón amarillo.

“Hola people, ¿les pasa lo mismo que a mí? Estoy muy pero muy pero muy aburrida. Ya no sé qué hacer. Me carga hacer deporte, me carga estar haciendo queques, ya me he comido todos los panqueques”, comenzó diciendo.

A continuación dijo: “Lavo la loza, vuelvo a cocinar, vuelvo al refrigerador, miro el refrigerador. No sé, voy a pensar ahora”.

“Como dijo mi mami, los tontos se aburren… soy tonta”, finalizó el video.

Sus seguidores la llenaron de comentarios dándole opciones como leer un libro, reciclar o ver series en Netflix.

