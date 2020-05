"Cagam... el senador Ossandón nos mandó a cuarentena": El sincero mensaje de Julio César Rodríguez en sus redes sociales

View this post on Instagram

CAGAMOS!!! Por más que nos cuidamos para la casa no más!!! El Senador Ossandón nos mandó a cuarentena mientras llega el resultado de PCR! A pesar que hoy nos salió negativo el examen rápido y que el fue al estudio hace una semana. Y eso que en nuestro canal no hay maquillaje, peluquería ni nada y solo hacíamos el programa con 4 personas y un solo invitado al set… no se pudo. Mañana @contigochv desde la casita!! A quedarse en home!!! Igual voy a ver algún matinal para cachar cuáles son los síntomas! Porque me siento como lechuga! Acá con mi mono Alfred a acostarnos!!!😜😷😘