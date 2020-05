“Cómo sobrevivir a un desorden alimenticio en cuarentena”: El impactante relato de Nicole Block

A principios de este año, la actriz Nicole Block impactó al espectáculo chileno cuando reveló que luchaba contra la anorexia y la bulimia. “Llegué a un punto en que si ya no me trataba me podía morir”, confesó en ese momento.

Tras esa declaración, la actriz, reconocida por sus en papeles en las teleseries “Tranquilo Papá” y “El Camionero”, inició un proceso de rehabilitación que se vio abruptamente frenado por el confinamiento a raíz del coronavirus.

Dada la poco afortunada situación, Block publicó un sentido texto en su cuenta de Instagram donde cuenta cómo es pelear contra esta enfermedad en cuarentena, titulado “cómo sobrevivir a un desorden alimenticio en cuarentena”.

“Me imagino que para todos ha sido difícil llevar una ‘vida normal’, para mí también (estrés, lucas, aburrimiento, encierro). Planificar que será de nosotros el próximo mes, día o incluso hora se hace un mundo”, revela la actriz.

En el relato agrega: “Para quienes sufrimos desordenes alimenticios (ED) esto puede ser un verdadero infierno. Si bien desde hace tiempo no vomito, no como en exceso, no tomo laxantes, no hago dietas excesivas o ni restrinjo la comida, no puedo negar que esto me ha llevado al limite”.

“Hay muchos estudios que explican que el desorden alimenticio aparentemente se trata de comida pero realmente son intentos de manejar y controlar sentimientos o emociones”, cerró.