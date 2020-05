“No olvido”: Rodrigo Herrera se refirió a la polémica que vivió por los dichos de su esposa

En una nueva emisión del programa “La Divina Comida” de Chilevisión, el periodista Rodrigo Herrera se refirió a la gran polémica que vivió tiempo atrás por algunos dichos de su esposa Denisse Flores.

Cabe recordar que en el 2018 Flores dio una entrevista al programa “Intrusos”, donde dijo que “nunca tuvo realmente una vida en pareja” con Herrera, dando a entender que el periodista “ocultaba” su relación.

Ante esto, Herrera aclaró lo sucedido: “Técnicamente todavía estoy casado, pero eso pronto va a cambiar. Eso fue un intento de escándalo mediático. En realidad, no se me acusaba de nada, pero de todo al mismo tiempo”.

“La verdad es que pasado el tiempo yo decidí dejarla pasar. Y yo, a su vez, estoy muy seguro de lo que yo soy, de lo que entregué, del tipo de relación que tuve, de lo mucho que amé en esa relación, de lo mucho que lo intenté, no exento de errores, porque todos tenemos errores”, comentó el comunicador.

Asimismo, aseguró que su esposa le hizo mucho daño a sus padres con sus declaraciones: “Yo a nadie le abro la puerta de la casa de mis papás y en este caso así fue. Imagínate, con lo aprensiva que es mi mamá y con lo temerosa que es con las relaciones, una experiencia como esta la hace más temerosa”.

A esto agregó que “cuando al final ve que estuvo en una relación de amor, pero parece que la contraparte no, que era una relación más bien de otro carácter, más bien como de conveniencia, a uno lo decepciona porque de verdad que uno trata de que las cosas resulten. Y en ese minuto cuando yo tomo la decisión de comprometerme, yo la verdad quería que esto fuera para toda la vida y no me veía en otras circunstancias con otra persona”, declaró.

A pesar de esto, indicó que “es una historia que yo dejé atrás, no olvido, pero no tengo rencor. Mira, uno está con quien quiere estar y uno deja a quien quiere dejar”, cerró.