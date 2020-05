Pamela Díaz habría perdido la motivación de hacer ejercicio: “Ahora hace frío y a comer sopaipillas”

Hace unos días la animadora Pamela Díaz comentó que estaba harta en medio de la cuarentena, por lo que le preguntó a su people si se encontraban en la misma situación.

“Hola people, ¿les pasa lo mismo que a mí? Estoy muy pero muy pero muy aburrida. Ya no sé qué hacer. Me carga hacer deporte, me carga estar haciendo queques, ya me he comido todos los panqueques”, detalló en una publicación.

Y parece que esta búsqueda no tuvo mejores resultados el día de hoy, pues si bien narró que ayer estaba “terrible de motivada“, hoy hace frío “y a comer sopaipillas“.

No obstante, en el video que enseñó se le ve con ropa deportiva y mancuernas en sus manos, enseñando que realizó ejercicio de todas formas.

Aquí puedes ver el registro: