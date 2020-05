Sensual Spiderman pide disculpas por controversial video junto a alcaldesa Cathy Barriga

Múltiples críticas se generaron en redes sociales, luego de que se viralizara un video protagonizado por el bailarín ecuatoriano Sensual Spiderman y la alcadesa de Maipú Cathy Barriga.

En el video aparece Sensual Spiderman bailando junto a la edil de Maipú, en una oficina de la Municipalidad, lo que generó gran controversia en la web.

Ante esto, el bailarín decidió pedir disculpas públicas a través de su cuenta de Instagram, donde expresó lo siguiente: “No debí haberme prestado para un video de redes sociales. Sé que me equivoqué y descuidé, por eso pido disculpas a la ciudadanía, no soy, ni somos perfectos. Reiteró mi sinceras disculpas“, dijo.

Asimismo, en otra publicación el conocido bailarín explicó que “normalmente la gente en todos lados me piden videos saludos bailes etc para mi es como respirar, no significa que por eso me paguen o peor unirme a una organización política, de todas formas pido mis sinceras disculpas a la comunidad y seguiré ayudando a la gente de la calle de manera independiente“, declaró.