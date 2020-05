Pancho Saavedra saca a flote todo su talento culinario: fue aplaudido por sus fanáticos

View this post on Instagram

En cuarentena me he dado cuenta lo que me gusta cocinar, aquí mi receta de la crema de tomates. Crema de tomate 8 tomates 1 cebolla 1 pimentón 2 dientes de ajo 1 zanahoria 1 papa 1 litro de caldo de huesos 1 cucharadita de azúcar 1 taza de crema Nestlé a elección Sal Merquen Aceite de oliva Preparación Meter los tomates en agua caliente para pelarlos En una olla con aceite de oliva sofreír la cebolla, el ajo , el pimentón. Cuando estén dorados ponerle los tomates y revolver unos minutos, luego agregar la zanahoria y la papa y tapar con el caldo de huesos. Agregar Sal,Merquen y azúcar. Hervir hasta que todo esté cocido y el caldo reduzca a la mitad . Pasarlo todo por la MiniPymer y una vez que esté convertido en papilla , pasar por un colador para que ahí queden atrapadas las semillas del tomate . Pones la olla al fuego y antes de servir agregas la taza de crema , mezclas 2 minutos y listo para servir #Comosuenaelpiano