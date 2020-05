La tensa discusión entre JC Rodríguez y Rodolfo Carter por ayuda a familias vulnerables 

Julio César Rodríguez y Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, protagonizaron un tenso momento en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión. El cruce de palabras se dio cuando abordaron el tema de la entrega de ayudas por parte del Gobierno para las familias más vulnerables del país en medio de la pandemia del Covid-19.

“Tú y yo amamos a Chile, pero tú no lo amas más, ni yo lo amo más, probablemente pensamos distinto, lo único que te estoy tratando de decir y comparto contigo que hay muchas cosas que reformar. Pero por qué no soy abogado, porque creo que hay cosas que hay que cambiar donde las papas queman, no soy alcalde de Vitacura, soy alcalde de una comuna popular”, señaló Carter al periodista.

“Te compro, que hay que hacer muchas cosas en tema de productividad, en tema de justicia social. Tú crees que a mí no me enchucha que en Chile todavía te pregunten de que colegio vienes para poder contratarte, tú crees que no me interesa esa cuestión, entonces no me digas a mí que no me duele Chile, obvio que me duele, pero tengo súper claro, que este no es el minuto”, agregó el alcalde.

A lo anterior, Julio César respondió: “No estamos haciendo match en lo que yo planteo, no es mi punto ese, mi punto es que hoy día esas tremendas injusticias, esos tremendos abusos están pegando hoy día no mañana, ni en dos semanas más, ni un año más, hoy día están pegando en la gente, porque la gente hoy día está en ese sistema”.

“Una cosa es entregar las cajas a los sectores más vulnerables, sobre todo un profesional joven de 45 años, con cuatro hijos que no ha recibido nada y seguramente no va a recibir nada, el sigue su miedo en ese modelo y eso pasa hoy día“, explicó el periodista.

Finalmente, las palabras de Julio César no dejaron indiferente al alcalde Carter, quien le dijo: “Querido amigo, con el respeto y cariño que nos tenemos, nuca va a variar el respeto que yo te tengo, sé que quieres lo mejor para Chile, te lo digo en cámara, pero yo soy alcalde no Presidente“.