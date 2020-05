Antonella Ríos: “Siempre estoy nerviosa pololeando, me siento ahogada”

En mayo de 2018 y a través de Instagram, Antonella Ríos presentaba a su pololo de 21, con quien se conocieron en el gimnasio.

Apenas ocho meses después la actriz indicaba en la misma red social. “Comiéndome la mierda de cada palabra que me dedicaron sin real amor y con mucha rabia. Hoy me siento triste porque el proyecto no resultó, pero liviana y a punto de despegar”.

La actriz de 45 años tuvo un contacto con el espacio de Nataly Chilet, que se emite en vivo a través de Instagram, espacio en que respondió, entre otras cosas, cómo lleva las relaciones con hombres menores que ella.

Nataly Chilet: “¿Estás en alguna relación?”

Antonella Ríos: “No. Por primera vez estoy en un momento en que estoy bien, piola. Siempre estoy nerviosa pololeando, no me relajo, o me siento ahogada. Soy celosa además, lo paso mal. Estoy bien así”

Chilet: “Yo tampoco tengo pololo y nunca he mirado para abajo, siempre miro para arriba. Según tu experiencia, ¿es mejor una relación con alguien que tenga unos años menos que uno?”

Ríos: “Depende de lo que es uno. Uno busca a partir de lo que es uno. Es como un Lego, uno es de una forma y encajas con otro que es capaz de recibir. Depende de lo que te importe a ti, tu ranking de cosas que te importan en un hombre.

“A mí me importan ciertas cosas que quizás tiene alguien y ese alguien casualmente es más joven, pero no necesariamente voy a los jóvenes”, expuso Ríos.

“Además se ve esta relación de andar con hombres más jóvenes como que uno estuviera ávida de tener sexo desenfrenado toda la noche y no es así. Hay hombres jóvenes muy maduros, hay hombres adultos muy pendejos”, añadió.

“Haciendo un análisis, un autocrítica incluso, andar con alguien más joven para mí significa llevarla. Quizás no estoy preparada todavía para que me… No es someterme, pero un poquitito necesito que me contengan” finalizó la actriz.