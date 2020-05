La fotografía de Luis Andaur que causó intriga en sus fanáticos: se percataron de extraño detalle

View this post on Instagram

¡Buen #Jueves de #TBT, y hasta que encontré una foto, en papel eso sí, de un viaje a #Río, un adolescente en busca de conocimiento científico 🤣🤣 ¡#Brasil Hermoso país! . . . #juevesdelrecuerdo #viajes #playa #recuerdo #quedateencasa #yomequedoencasa