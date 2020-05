Macarena Venegas respondió a críticas de su foto en bikini: “Soy feliz con mi cuerpo”

Una de las postales que dejó el verano pasado, fue la fotografía que colgó la abogada Macarena Venegas en Brasil. Dicha imagen causó controversia en redes sociales, ya que algunas personas alabaron su físico y otros la criticaron.

A meses de ese momento, la letrada revivió el momento con Jordi Castell en el programa de Instagram Live, “El Aperitivo”.

“Ahí estaba con Manuel en Brasil este verano. Y esa foto fue tremenda porque… Puta que me hincharon con esa foto”, dijo.

“Que no tenía poto, que no sé qué. Y era como ‘puede ser el ángulo. Yo la estoy pasando bien’. Yo quería expresar felicidad, no sé si mi foco era el cuerpo. A veces uno quiere mostrar otra cosa, mi cara, el ánimo, la actitud, la playa…”, aseguró.

Tras dicha reflexión, Venegas cerró diciendo que “respeto todas las opiniones. Si las dicen con respeto está bien (…) En qué momento digo basta, o sea, ya, buena onda, puede que no tenga culo, pero yo trabajo con mi cuerpo, soy feliz con mi cuerpo”.