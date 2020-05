Shakira celebró en Instagram importante logro que alcanzó con una de sus canciones

La cantante colombiana Shakira se ha mantenido bastante activa en las redes sociales, donde ha compartido diversas postales donde narra cómo ha vivido estos complejos momentos de cuarentena, así como ha enseñado que ha retomado hobbies, como el skate.

Recientemente la artista celebró un importante hito en la plataforma, donde narró que el video de “Waka Waka” alcanzó 2.5 billones de visitas.

“Just heard that the Waka video has reached 2.5 BILLION views. Incredible. You guys really are amazing. Thank you!”, escribió en Instagram, que en español es: “Acabo de escuchar que el video de Waka ha alcanzado 2.5 billones de visitas. Increíble. Ustedes realmente son increíbles. Gracias“.

Aquí puedes ver la publicación, donde compartió un fragmento de la canción: