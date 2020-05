Humberto Sichel reemplaza a Julio César Rodríguez: “En el canal se han extremado las medidas (…) Ya no habrá invitados”

Desde esta semana Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez son reemplazados por Humberto Sichel y Macarena Pizarro, respectivamente, luego de que los dos animadores del matinal “Contigo en la mañana” de CHV dieran positivo en el test PCR y presentaran síntomas de coronavirus.

Sichel contó en “El Rompecabezas” de Agricultura que el canal decidió poner a ambos periodistas en pantalla tomando en cuenta que la pauta actualmente gira en torno a temas políticos y de salud ante la pandemia.

“En el canal nos dividieron en turnos. A mi me tocó el turno B, vas 7 días de corrido al canal y 14 en cuarentena pero con teletrabajo, entremedio tienes algunos días libres pero desde la casa. En casa te toca poner la cámara, la tele, hacer un pequeño set”, comenzó diciendo y aseguró que “de todas maneras los reporteros y camarógrafos tienen que salir a la calle, pero están todas las precauciones”.

Respecto al caso de sus compañeros, Sichel dijo que “al parecer, porque la trazabilidad tampoco es muy extensa, la Montse se habría contagiado en el canal y al mismo momento a Julio le habían hecho un PCR que salió negativo pero días después empezó a tener síntomas, fiebre y cansancio muscular, y se hizo otro PCR, entonces por prevención me pidieron reemplazarlo dos días y una vez que se confirmó que era coronavirus, el canal decidió poner a la Maca y a mí esta semana al aire”.

Sobre la nueva modalidad, dijo que por ahora “vamos los dos al canal pero con medidas súper extremas. En el canal se han extremado las medidas mucho más, entonces tenemos una entrada al estudio especial en la mañana. Hay que diferenciar lo que se hace en el área de Producción y Prensa. Producción son los programas, para que se entienda. Entonces, el área del matinal tiene un equipo súper reducido en el set. Un coordinador, un productor y los camarógrafos, todos ellos evidentemente con trajes especiales, con guantes, con mascarillas, anteojos… nosotros llegamos con la instrucción de llegar hasta la mesa, que es bien grande y ancha para mantener distanciamiento físico”.

“Hasta la mesa tenemos que llegar con mascarilla y de la mesa salir con mascarilla. Cada uno desde que comenzó la pandemia tiene que maquillarse solo, peinarse solo, que es algo bien nimio pero los que trabajamos ahí sabemos que es algo que se tiene que hacer. Se evita todo tipo de contacto“, agregó.

Respecto a si desde ahora habrá invitados, dijo que “ahora ya definitivamente no. Se comprobó que no solo en el canal de nosotros, sino que el senador Ossandón que dio positivo fue a varios canales y eso puede generar contagio cruzado”.

“Todo lo que se puede hacer, se hace. Me consta. El canal está lleno de mascarilla, alcohol gel, en las reuniones de pauta no hay más de dos personas, el resto es remoto… todo está súper explícito en ese sentido. Ahora no va a haber gente en el canal excepto los conductores”, dijo.