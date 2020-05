La “predicción” de “Kenita” Larraín sobre el coronavirus que se viralizó en las redes sociales

Durante las últimas horas, un usuario de twitter viralizó un video en el cual María Eugenia “Kenita” Larraín habría “predicho” la aparición del coronavirus, pandemia que a la fecha ha causado la muerte de 346 mil personas a nivel mundial.

En la edición del 20 de enero del programa “Hola Chile”, la modelo aseguró que iba a haber “un cambio planetario” este 2020 con un llamativo pronóstico. “Podrían venirse cosas… marzo, abril. Podrían… El llamado es a no estar tan en el afuera“, sostuvo en dicha ocasión.

Justamente, si uno se apega a lo anterior, Larraín coincidió. ¿Por qué? El primer caso de Covid-19 en Chile se registró en marzo y desde el 17 de dicho mes varios ciudadanos comenzaron su cuarentena voluntaria.

“Podrían seguir ocurriendo cosas a las que a lo mejor no estamos preparados, porque no nos van a gustar, nos van a doler“, fue otra de las afirmaciones que ese día la ex esposa de Marcelo Ríos emitió en La Red.

Kenita nos advirtió sobre lo que venía y ustedes se rieron porque le hacía reiki a su comida para no engordar pic.twitter.com/PctKhbudWj — #YoApruebo (@felibustamantes) May 25, 2020