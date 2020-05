Miguel Acuña dio positivo al test de Covid-19

El periodista Miguel Acuña de Canal 13 informó a través de sus redes sociales que dio positivo al test de Covid-19.

“Amigos, les cuento que hoy me entregaron el resultado del examen PCR y resultó positivo“, comenzó expresando a través de su cuenta de Twitter.

A esto agregó que “he presentado los síntomas del Covid pero nada que no se pueda sobrellevar”, sostuvo Acuña sobre su estado de salud”.

Por último, señaló que “gracias por su inmenso cariño y seguiré cumpliendo estrictamente la cuarentena para volver con todo a la pega“, declaró.

