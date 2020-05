“Para ninguno de los dos era tan sencillo”: Lucero contó inéditos detalles de su relación con Luis Miguel

Luis Miguel y Lucero coincidieron en 1986 en la película “Fiebre de amor”, producción que derivó en un disco homónimo y varios rumores de romance entre ambos, quienes en ese año daban sus primeros pasos en el mundo artístico.

A 34 años de la filmación, la intérprete de “Electricidad” contó en su canal de YouTube sabrosos detalles de las grabaciones y sobre su relación con el “Sol de México“. “La pasamos muy bien. Fue el poder compartir el estudio de grabación con él, pues la verdad es que teníamos muy poco tiempo de conocernos; fue casi casi que “¡Hola, mucho gusto! ¿Cómo estás? Pasen al estudio y a cantar”“, sostuvo.

La artista, además, reveló que la química entre los dos fue instantánea en la filmación, pero no detalló si hubo o no algo más que buena onda. “A esa edad como que todo te da vergüenza, entonces no era tan sencillo conocer así de pronto a un chavo (muchacho) de tu edad que era artista y meterse a cantar al estudio. Creo que para ninguno de los dos era tan sencillo, nos fuimos conectando en la grabación y fue curioso porque luego los duetos se pueden grabar por separado“, expresó.

“Poder cantar canciones en la película era muy entretenido y lo que gustaba en esa época al ir a los cines, por lo que me llena de recuerdos poder contarlo hoy”, cerró Lucero.