Funcionarios de Seremi de Salud RM acudieron a Canal 13 tras reestreno de “Bailando por un Sueño”

El programa “Bailando por un Sueño” retomó su emisión en medios de la crisis sanitaria del Covid-19, con extremas medidas para el cuidado y la propagación del coronavirus.

No obstante, este reestreno no fue bien recibido por una parte importante de los televidentes, en especial por haber regresado a la pantalla en el punto más difícil de la pandemia en Chile, donde el peak de contagiados y muertos no deja de aumentar.

En esta línea, el diputado de la DC, Gabriel Ascencio, narró que oficiará a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana al programa que conduce Martín Cárcamo. “En medio de una cuarentena Canal 13 graba y emite un programa sin respetar ninguna distancia social”, señaló en un tweet, que tras algunas horas fue eliminando.

Canal 13, por su parte, señaló a través de un comunicado que la estación recibió “miembros de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Tras esta visita nos encontramos esperando ciertas orientaciones de su parte para que el programa “Bailando por un Sueño” continúe con sus grabaciones, siempre cumpliendo con todos los protocolos y nuevas sugerencias que establezca la autoridad“.

Luego, el documento firmado por el ejecutivo de la señal, Maximiliano Luksic, remarcaba sus intenciones de continuar con la emisión del programa: “Creemos firmemente que en esta época de pandemia, nuestro público requiere además de información, contenidos que entretengan y acompañen de manera sana en esta cuarentena, rol que cumple el programa “Bailando por un sueño”.