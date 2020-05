Jimmy Fallon se disculpó por antiguo chiste racista que realizó el año 2000

El animador de televisión estadounidense Jimmy Fallon recientemente pidió perdón a través de las redes sociales por una rutina racista que él mismo realizó en el programa “Saturday Night Live“, 20 años atrás.

En aquella oportunidad el comunicador intentó imitar al comediante Chris Rock utilizando el polémico blackface.

“Tomé la terrible decisión de imitar a Chirs Rock haciendo blackface. No hay excusas para esto. Siento muchísimo haber tomado esta incuestionablemente ofensiva decisión“, expresó Fallon a través de Twitter.

El video, que data del 2000, no tiene registros oficiales en internet, pero logró viralizarse recientemente. En este, Jimmy Fallon aparecía con la piel completamente pintada, además de imitar el tono de voz y los modismos de Chris Rock, junto a Darrell Hammond.

Cabe recordar que el blackface hace referencia al maquillaje utilizado tanto en cine o televisión para representar a personas con ascendencia afro. A día de hoy esta se considera una de las formas de discriminación más despreciables en Estados Unidos.

In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.

I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable.

— jimmy fallon (@jimmyfallon) May 26, 2020