La pérdida de Carla Jara durante la cuarentena del Covid-19 por lavarse las manos

Al igual que gran parte de la población, Carla Jara ha adaptado las medidas que han impuesto las autoridades sanitarias, como el lavado de manos, para prevenir el contagio del Covid-19.

No obstante, al realizar esta labor con frecuencia, sufrió una inesperada pérdida.

“Se me perdió el anillo en la cuarentena y aún no lo recupero… entre tanto lavarme las manos se me empezaron a secar y las tenía secas, partidas y entonces después de lavarme las manos me empecé a echar crema y ese día para echarme crema, me saqué el anillo, lo dejé encima de un paño y me fui… y después nunca más lo vi… a lo mejor lo habré aspirado, sacudí el paño y no me di cuenta, la cosa es que el anillo desapareció y no ha vuelto a aparecer más”, comentó sobre el anillo que le regaló su esposo Francisco Kaminski hace tres años.

La ex “Mekano” narró esta lamentable experiencia en el programa “Un Café con Hugo”, espacio conducido por el periodista Hugo Valencia.