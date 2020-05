Maura Rivera hizo curiosa reflexión tras negarse a participar en el programa “Bailando por un sueño”

Tras el retorno del programa “Bailando por un sueño”, la exparticipante Maura Rivera criticó fuertemente el regreso del espacio conducido por Martín Cárcamo, en una entrevista con la animadora Angélica Castro.

En la entrevista, realizada a través de Instagram, Rivera indicó que “se podría haber esperado un poco más a que se pasara esta cuestión, pero yo preferí hacerme a un lado, me parecía un poco expuesto ir ahora a bailar”.

“Me acuerdo cuando partió esto, estábamos en pleno programa y hablé con Eduardo Cabezas, productor general, y le conté que no podía ir, tengo hijos, me entendieron súper bien, me apoyaron, súper buen equipo, en ese sentido no tengo nada que decir del programa, un siete. Mi decisión pasaba netamente porque estamos en plena pandemia, tengo hijos”, explicó finalmente.

Tras esto, este miércoles volvió a referirse al tema, y lo hizo con una singular reflexión a través de su cuenta de Instagram.

“Hacerle caso al instinto a la intuición al corazón al sexto sentido o cómo quiera llamarle , siempre será la mejor decisión en cualquier aspecto 😉”, dijo la bailarina, recibiendo el rotundo apoyo de sus seguidores.

Revisa la publicación acá: