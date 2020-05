Rocío Marengo revela vergonzosa anécdota que le ocurrió en “MasterChef Celebrity”

En conversación con el programa “Al Otro Lado”, Rocío Marengo reveló muchos detalles de su participación en “MasterChef Celebrity”. Pero uno de los que llamó más la atención, sin duda, fue la revelación que hizo sobre una noche de fiesta junto a sus compañeros.

Resulta que la modelo uruguaya junto a los otros participantes salieron una noche en Bogotá. Y la charrúa, agotada por las extenuantes jornadas de grabación, se quedó dormida en medio de una discotheque colombiana mientras el resto de sus compañeros bailaba.

“Ellos carreteaban y yo estaba así, media dormida, me dormía y los chicos avergonzados, porque la gente no sabía si estaba borracha o que me pasaba. Estaba muerta. Y sí, hemos salido y lo pasábamos bien. El grupo era divertido. Muy buen grupo“, contó Marengo.



En su relato, la modelo agregó: “Si el grupo quería quedarse, yo me ponía a un costadito. Aparte era genial, porque nadie me conocía. Estaba súper relajada. No me importaba nada. Si estaba cansada, estaba cansada. Pero fue una vez. Tampoco estaba aburrida. Pero las veces que salíamos, lo pasábamos bien. Se salía un poco antes en Bogotá. El horario era más temprano. Salíamos a las 21 y a las 2 ya estábamos en el hotel”.