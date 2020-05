Daniela Nicolás dejó más de un suspiro con una serie de fotografías en sus redes sociales

La actriz Daniela Nicolás volvió a sorprender a sus seguidores su cuenta de Instagram. La ex “Wena Profe” publicó una serie de fotografías en topless las que fueron tomadas a distancia y estas, fueron aplaudidas en redes sociales.

“Con Matías Montenegro nos las ingeniamos para poder crear contenido a distancia y así sentir esa cercanía que hacía falta y poder usar la cabeza en crear cosas distintas”, dijo.

“Por medio de Facetime (Videollamada de Apple) hicimos estas fotos que me encantaron. Me sentí libre, y me subió el ánimo”, aseguró.

Las postales se demoraron poco en generar miles de “likes” y comentarios, alabando la sensualidad de Nicolás.

Revisa las imágenes: