El tenso cruce entre Francisca García-Huidobro y Leandro Penna en “Bailando por un Sueño”: “Eso habla mucho de ti”

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “Bailando por un Sueño“, donde Francisca García-Huidobro y Leandro Penna vivieron un tenso cruce.

En la instancia, el jurado y el animador le recordaron al argentino cuando fue acusado de hacer ruidos molestos en el condominio donde vivía, mientras tenía relaciones sexuales con una expareja.

En este contexto, García-Huidobro soltó: “Mi abuelo decía, ‘dime de qué te jactas y te diré de qué careces’. Usted dice que a las dos de la tarde se anda dando como ‘bombo en fiesta’ y capaz que su departamento sea de panel”.

No obstante, el argentino no se quedó callado: “Por ahí no tengo la misma plata que tú“, generando una tensa discusión con Fran.

“Parece que hay mucho gimnasio, porque eres muy apretadito y tus movimientos son cortitos (…) me imagino lo que tienes que haber trabajado para aprenderte la coreografía, pero aquí no apelamos a la lástima, sino al desempeño“, replicó la “Dama de Hierro”.

Pero esto no quedó ahí y Penna continuó: “Por ahí está molesta, porque el otro día la saludé en el pasillo y me dice ‘a mí no me puedes saludar, porque yo soy jurado y tú eres bailarín’. Está bien, pero yo te saludo por respeto. A lo mejor está molesta por eso”.

“Esa es una postura que yo he tenido siempre que he sido jurado. Cuando soy jurado, no los conozco, no sé quiénes son y no me importa. Yo no me ofendo si usted pasa por al lado mío y hace como si yo no estuviera”, replicó Fran.

Finalmente el exchico reality cerró el tema con: “Pero yo no tengo esa educación, te saludo porque somos personas. Eso habla mucho de ti“.