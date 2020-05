“Pongan mano dura”: Marcelo “Chino” Ríos dispara contra ministro Mañalich y se refiere a cuarentena

El ex número uno del mundo en tenis, Marcelo “Chino” Ríos, se refirió este viernes a las cifras de coronavirus y las medidas como la cuarentena aplicada en la Región Metropolitana.

A través de su Instagram, el “Chino” lanzó una crítica al manejo del ministro de Salud Jaime Mañalich y dijo que la cuarentena impuesta no es suficiente, porque “no hacen nada”, llamando a poner “mano dura”.

“Cuanto tiempo escuchando la misma h**, saben lo que está afectando la región metropolitana, pero no hacen nada“, comenzó diciendo.

“Sigamos poniendo cuarentena y esperemos que la gente se aburra de no respetarla, yo no tengo la solución pero para algo ustedes están ahí y no se ve que hagan nada, pongan mano dura , prueben cosas nuevas“, manifestó.

Sus seguidores le dieron más de 5 mil “me gustas” a su comentario y más de 700 respuestas.