“La pobreza no es show”: Periodista Rodrigo Herrera criticó por esta razón entrega de cajas de alimentos del Gobierno

El expanelista de “Mucho Gusto” en Mega y periodista deportivo Rodrigo Herrera no estuvo ajeno a la entrega de cajas de alimentos realizada por el Gobierno bajo el lema “Alimentos para Chile”.

A través de Twitter el profesional criticó que “pese al color político”, no le parecía la publicidad que se hacía de la entrega de las cajas y calificó de “show” lo realizado por las autoridades.

Recordemos que este sábado se realizó una masiva entrega de cajas de alimentos por parte del Gobierno, donde participó el propio Presidente Piñera, la Primera Dama, ministros y subsecretarios.

“¿Podremos entender de buena fe que estas imágenes no dignifican? Independiente del color político. La pobreza no es show. Hay que dar sin querer sacar ventaja, cuidando la dignidad de quien recibe y sin buscar ganar algo siempre. No se, ¿subirán puntos en las encuestas estas fotos?“, cuestionó.